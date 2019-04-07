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«СКА-Хабаровск» одержал победу в домашнем матче с «Шинником»

«СКА-Хабаровск» одержал победу в домашнем матче с «Шинником»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал ярославский «Шинник». Встреча состоялась на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «СКА-Хабаровска» Олег Алейник, отправивший мяч в ворота «Шинника» на 28-й минуте. Таким образом, ярославская команда прервала беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 4 матчей.

«СКА-Хабаровск» набрал 45 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, сместив курский «Авангард». Ярославский «Шинник» (45) — на 6-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов» (60).

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 – Алейник – 28
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