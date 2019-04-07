Куйперс рассудит «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Стали известны арбитры, которые буду работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — «Порту», сообщается на официальном сайте УЕФА. Оба матча состоятся 9 апреля в 22:00 мск.



Встречу «Тоттенхэма» с «Манчестер Сити» обслужит голландская бригада во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистентами главного арбитра станут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. В роли видеопомощника рефери выступит Данни Маккели, его ассистент — Пол ван Букел. В качестве четвёртого рефери выступит Уильям Коллам.



На матче мерсисайдцев с «Порту» будет работать бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Ассистентами судьи станут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Видеопомощник — Хесус Хиль Мансано, его ассистент — Хосе Санчес. В роли четвёртого рефери выступит румын Овидиу Хацеган.