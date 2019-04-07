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«Ростов» потерпел поражение в матче с «Уфой»

«Ростов» потерпел поражение в матче с «Уфой»
Футбол / РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Ростов». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун, отправивший мяч в ворота «Ростова» на 25-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Боян Йокич.

«Уфа» прервали серию без побед в чемпионате России, которая состояла из семи матчей (четыре поражения, три ничьи). «Ростов» потерпел первое поражение в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Валерия Карпина одержала две победы и два раза сыграла вничью.

«Ростов», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице российского первенства, «Уфа» (20) — на 14-м.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 11:30 МСК
Уфа
Уфа
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 – Игбун – 25
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