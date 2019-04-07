«Спартак-2» на своём поле проиграл «Краснодару-2»

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Герман Онугха, отличившийся на 32-й минуте. В начале второй половины Онугха оформил дубль, реализовав пенальти. На 61-й минуте форвард «Спартака-2» Александр Руденко отыграл один мяч, а в середине тайма полузащитник Солтмурад Бакаев сравнял счёт. Победу «быкам» принёс хавбек Арутюн Григорян, отправивший мяч в ворота красно-белых на 82-й минуте.

«Краснодар-2», набрав 44 очка, занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак-2» (38) — 12-е.