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«Спартак-2» на своём поле проиграл «Краснодару-2»

«Спартак-2» на своём поле проиграл «Краснодару-2»
Футбол / РПЛ

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» принимал «Краснодар-2». Встреча прошла на стадионе академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Герман Онугха, отличившийся на 32-й минуте. В начале второй половины Онугха оформил дубль, реализовав пенальти. На 61-й минуте форвард «Спартака-2» Александр Руденко отыграл один мяч, а в середине тайма полузащитник Солтмурад Бакаев сравнял счёт. Победу «быкам» принёс хавбек Арутюн Григорян, отправивший мяч в ворота красно-белых на 82-й минуте.

«Краснодар-2», набрав 44 очка, занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак-2» (38) — 12-е.

ФНЛ - Первый дивизион. 30-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак-2
Москва
2 : 3
Краснодар-2
Краснодар
0:1 – Онугха – 32, 0:2 – Онугха – 57 (пен), 1:2 – Руденко – 61, 2:2 – Бакаев – 71, 2:3 – Григорян – 81
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Кажется, со стыковыми матчами опять будет что-то странное.
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