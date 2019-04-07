Агент: в вопросе будущего Влашича возможно всё, Никола хочет остаться в ЦСКА

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, права на которого принадлежат «Эвертону», прокомментировал ситуацию с будущим своего клиента.

«На данный момент в вопросе будущего Влашича возможно всё. Для начала ЦСКА должен прийти к согласию с «Эвертоном». Чего на данный момент не произошло, хотя переговоры идут. Сам Никола очень хочет остаться. Ему нравятся клуб и тренер», — сказал Мартич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды летом прошлого года. В нынешнем сезоне в составе «армейцев» он провёл 25 матчей, отметился 8 результативными ударами и 5 голевыми передачами. Его аренда в ЦСКА рассчитана до ближайшего лета. «Эвертон» уже заявлял о намерении вернуть хорвата.