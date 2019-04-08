Румменигге покинет «Баварию» в 2021 году, его преемником должен стать Кан

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о намерении покинуть клуб по окончании контракта.



«Да, я уйду из клуба в 2021 году, когда срок моей работы на должности составит 20 лет. Думаю, это хороший момент для ухода. Мы рассчитываем, что моим преемником станет Оливер Кан. Конечно, он должен приступить к работе в клубе до моего ухода, чтобы освоиться и войти в ритм. Но я уверен, что Оли способен выполнять мою работу», — цитирует Румменигге Kicker.



Ранее сообщалось, что Кан заменит в «Баварии» другого руководителя – президента Ули Хёнесса. Легендарный голкипер выступал за мюнхенский клуб с 1994 по 2008 год и за это время завоевал с командой 22 трофея.



Румменигге пополнил руководство «Баварии» в 1991 году, заняв пост вице-президента клуба. В 2002 функционер перебрался на должность председателя правления мюнхенцев, которую занимает по сей день. В качестве футболиста Румменигге выступал за «Баварию» с 1974 по 1984 год.

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