Слуцкий: этот судья творит беспределище. Мне пофиг, накажут ли меня за эти слова

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, раскритиковавший работу судьи Сердара Гёзюбююка, который назначил два пенальти в ворота его команды в домашнем матче 29-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ, а в конце оставил «Витесс» в меньшинстве (3:3), отметил, что такое уже происходит не впервые.



«Я уже третий раз сталкиваюсь здесь с этим арбитром. Ладно бы один разочек, но он просто творит беспределище. Не здоровается, не прощается. Его спрашиваешь, а он идёт нос кверху. Накажут ли меня за судью? Я не знаю, мне пофиг. Никогда так жёстко не говорил о судьях? Потому что он заслуживает этого. Ладно он назначил пенальти, но почему он не посмотрел повтор. Есть VAR, почему ты его не используешь?» — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Тимура Журавеля.

Слуцкий: может, у судьи ко мне личная неприязнь или он не любит толстых людей