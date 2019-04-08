Коутиньо: буду счастлив вдвойне, если «Барселона» выбьет «МЮ» из Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо поделился мыслями о предстоящем противостоянии с «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», принципиальным соперником его бывшего клуба «Ливерпуля».



«Не удивлюсь, если болельщики на «Олд Траффорд» будут свистеть и гудеть мне и Луису Суаресу, ведь мы играли за «Ливерпуль». Но на меня это никак не повлияет. Более того, это будет дополнительный стимул сыграть лучше. За время в «Ливерпуле» я осознал, что матчи с «Манчестер Юнайтед» – особенные. Это навсегда останется в моей памяти, и, хотя сейчас в моей карьере идёт другой этап, я буду счастлив вдвойне, если «Барселона» выбьет «Юнайтед» из Лиги чемпионов.



Знаю, что болельщики «Ливерпуля» будут поддерживать нас в этом противостоянии. Но они знают, что затем мы встретимся на «Энфилде» и там я также буду хотеть победить. Снова сыграть в Ливерпуле – мечта, это был бы взрыв эмоций. Но, честно говоря, я бы предпочёл встретиться с ними в финале», — цитирует Коутиньо Liverpool Echo со ссылкой на Mirror.



Первый матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится в Манчестере 10 апреля. Ответная встреча пройдёт в Барселоне 16 апреля.

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