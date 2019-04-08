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Коутиньо отрицает, что давал интервью британскому изданию Mirror

Коутиньо отрицает, что давал интервью британскому изданию Mirror
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отрицает, что давал британскому изданию Mirror интервью, которое было опубликовано накануне, 7 апреля, и было распространено в других СМИ.

Как сообщает Sport.es, бразильский футболист уведомил клуб, что появившийся в прессе материал является фейком.

В опубликованном интервью Коутиньо якобы заявил, что не намерен возвращаться в английскую Премьер-лигу, где он раньше выступал за «Ливерпуль», а также поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионов, сказав, что вылет «красных дьяволов» из турнира осчастливит его вдвойне.

Ранее британские СМИ уже публиковали фейковые интервью с футболистами «Барселоны» в преддверии встреч каталонцев с командами Премьер-лиги. В аналогичные ситуации попадали нападающие сине-гранатовых Лионель Месси и Луис Суарес.

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