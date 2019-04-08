Мбаппе — Шупо-Мотингу: не унывай, я промахивался в этом сезоне гораздо больше

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в своём «инстаграме» поддержал партнёра по атаке Эрика Шупо-Мотинга после матча 31-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (2:2).



На 28-й минуте встречи полузащитник парижского клуба Кристофер Нкунку перебросил мяч через голкипера соперников, а Шупо-Мотинг решил добить его в сетку, находясь на линии ворот, но вместо этого попал в штангу. В итоге мяч достался игрокам соперника.



«Не унывай, Эрик, я промахивался в этом сезоне гораздо больше, чем ты. Мы всё ещё команда, и мы будем поддерживать тебя до самого конца», — говорится в сообщении Мбаппе.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Football on BT Sport.



30-летний Шупо-Мотинг перешёл в «ПСЖ» прошлым летом из «Сток Сити» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в Лиге 1, в которых забил два гола.