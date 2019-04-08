«Анжи»: клуб в сложной ситуации, и мы не можем выплатить задолженности

Сергей Расулов, глава пресс-службы «Анжи», рассказал о ситуации с задолженностями в махачкалинской команде.



«Ситуация серьёзная, мы неоднократно говорили, что у нас есть задолженности. Пытаемся решить ситуацию. Все задолженности, которые у нас есть, они существуют не от того, что мы не хотим платить, а по той причине, что клуб находится в сложной ситуации, и мы не можем выплатить. Клуб изложил все наши проблемы президенту РФС Александру Дюкову. Наш гендиректор надеется встретиться с ним в ближайшее время. Надеемся на понимание, помощь Александра Валерьевича в решении наших проблем. С кем как не с президентом РФС нам общаться, тем более когда на носу лицензирование.



Что касается задолженности перед Белоруковым, то мы её тоже не отрицаем. Но эта задолженность не может быть основанием для недопуска клуба к процедуре лицензирования. На нас был наложен штраф за задолженность, чего мы не отрицаем. Но основанием для недопуска к лицензированию это не является», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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