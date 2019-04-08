Защита Мамаева подала апелляцию на решение о продлении ареста футболиста

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о подаче апелляции на решение о продлении ареста футболиста, а также описал процедуру открытого судебного заседания по делу игрока.



«Суд указал нам на то, что по списку будут приглашены потерпевшие и свидетели. Вопрос о том, будет ли обеспечена их явка, остаётся открытым, поскольку на данной стадии доказательства предоставляет сторона обвинения. Именно сторона обвинения будет определять, в каком порядке будут предоставляться доказательства, кто будет первыми допрашиваться и так далее.



Не могу сказать, сколько свидетелей будет допрошено завтра, но завтра будет оглашаться само обвинение в отношении всех фигурантов дела. Затем, стороны будут иметь возможность высказаться по поводу обвинения и обозначить свою позицию. Также будет рассмотрен вопрос о порядке исследования доказательств.



Мы подали апелляционную жалобу на решение о содержании под стражей, суд ходатайствовал со своей стороны рассмотреть вопрос о целесообразности содержания под стражей. Мы не исключаем, что фигуранты будут отпущены из-под стражи на любой стадии процесса, но в практике такие решения до рассмотрения вышестоящей инстанцией, конечно же, не принимаются.



Пожелание единственное – тщательное рассмотрение этого дела в максимально короткие сроки. Оно позволит быстро исследовать все доказательства по делу и определить целесообразность мер, которые применяются к обвиняемым», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Чем закончится суд над Кокориным и Мамаевым. Все расклады и прогноз со ставкой Главное – их наверняка признают виновными.