Чем закончится суд над Кокориным и Мамаевым. Все расклады и прогноз со ставкой

Вкратце суть истории, если вы вдруг только что вышли из пещеры. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании друзей отмечали 10 лет дружбы. В процессе празднований у них случилось два конфликта. Первый – с чиновником Денисом Паком. Второй – с водителем ведущей Первого канала. В результате оба игрока, а также младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий были задержаны и отправлены в СИЗО.

Под стражей они находятся с октября прошлого года. Несколько дней назад прошло очередное заседание, на котором суд принял два ключевых решения. Первое: продлить арест до сентября. Второе: начать рассматривать дело по существу с 9 апреля. Именно в этот день начнётся серия заседаний, которая определит вину обвиняемых и наказание. Уже сейчас адвокаты говорят, что заседаний будет много: одних только томов в уголовном деле сейчас 26. Темпы рассмотрения дела зависят от загруженности конкретного судьи и суда в целом, но процесс может затянуться и на несколько месяцев.

Ещё из важного. Обвиняемые провели всё это время в СИЗО, потому что обвинение посчитало опасным оставлять их под домашним арестом. Считалось, что они могут использовать связи, знакомства и финансовое положение для давления на потерпевших и вмешательство в ход следствия. Суд эти доводы принимал и принимает до сих пор.



Особый статус дела подчёркивает не только количество следователей, которые над ним работали – 18. Представлять обвинение в этом процессе поручили прокурору Светлане Тарасовой. 36-летняя прокурор участвовала уже в нескольких громких процессах: она была обвинителем экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, а также по делу о массовой драке на Хованском кладбище (200 человек, в основном уроженцы Центральной Азии и Северного Кавказа. Трое погибли, 30 получили ранения). По последнему инциденту суд идёт до сих пор, а в феврале Тарасова получила несколько угроз в свой адрес. На судебном заседании 3 апреля Тарасова везде находилась в сопровождении двух сотрудников ОМОНа.

Кокорин и Мамаев – узники эпохи. Поплачь о них, пока ты живой Пак – исключение. В России честь и здоровье практически ничего не стоят.

Сколько дадут и когда выпустят Мамаева с Кокориным?

Теперь к главному. Что может решить суд по итогам рассмотрения дела по существу? Три варианта: признать невиновными и отпустить, признать виновными и отправить в тюрьму, признать виновными, но отпустить.

Последний вариант кажется самым вероятным по нескольким причинам. Во-первых, просто так признать всех невиновными и отпустить – позорно. Их держат в СИЗО больше полугода, целая библиотека материалов дела, почти два десятка следователей. Явно не для того, чтобы к 10-му заседанию сказать, что никакой вины нет – можно ехать домой. Тем более что есть видео, которые подтверждают как минимум факт физического воздействия обвиняемых на потерпевших. Чуть вероятнее условный срок для обвиняемых, но здесь шансы также не столь велики.

Реальный и длительный срок – тоже сомнительно. Это дело изначально не было бытовой дракой из-за общественного резонанса. Следовательно и решение суда надо предсказывать, вылавливая намеки в позициях лидеров мнений. А теперь смотрим. Дмитрий Киселев говорит в эфире своей программы, комментируя это дело: «Сажать надо реже, а держать в СИЗО ещё меньше. ...> Прям за решётку надо было? Держать полгода и ещё неизвестно сколько? Прям сломать судьбу ещё до приговора? Как это вообще соразмерно содеянному?». Тина Канделаки пишет в своей колонке для RT: «На мой взгляд, часть истории, в которой футболисты и их друзья лишены свободы, должна закончиться. Если суд сочтёт вину футболистов доказанной, исправительные работы кажутся мне достаточной мерой наказания, с учётом того, через что Кокорин и Мамаев уже прошли на сегодняшний день». Новый президент РФС Александр Дюков, имеющий отношение к «Газпрому», напоминает: «С другой стороны, как глава РФС, я скажу, что эта история мне не нравится, вопрос репутации очень важен, сейчас мы говорим не о футболе, а наше внимание приковано к этой истории, и всё это наносит урон нашему футболу. Зная Кокорина, мне кажется, что он свою ошибку осознал». Не хватает только позиции Владимира Путина по вопросу, чтобы окончательно поверить в новый курс общественного мнения: футболисты виноваты, но происходит бардак.

Дело Кокорина и Мамаева идёт в суд. Конец истерии близок как никогда Все вот-вот закончится.

В целом для суда уже сейчас достаточно удобная ситуация, возможная как раз из-за длительного нахождения обвиняемых в СИЗО. Достаточно переквалифицировать обвинение в сторону смягчения, что вполне реально. Сейчас им вменяют умышленное причинение вреда здоровью потерпевших по предварительному сговору, но куда логичнее квалифицировать инцидент по статье о побоях. А это сразу снижает потенциальный срок уголовного заключения. Учитывая время, проведённое в СИЗО, почти наверняка по итогу выяснится, что свой срок Кокорины, Мамаев и Протасовицкий уже отсидели. При этом решение устроит всех: общество получит зажравшихся футболистов с реальным приговором, чиновник Пак – справедливость, футболисты – возможность играть в футбол.



Ставка: Кокорин и Мамаев получат реальный срок – коэффициент 1.50.



Ранее букмекеры открыли приём ставок на решение суда по делу Мамаева и Кокорина.