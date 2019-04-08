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«Барселона» огласила заявку на матч с «МЮ», участие Дембеле под вопросом

«Барселона» огласила заявку на матч с «МЮ», участие Дембеле под вопросом
Футбол / Лига чемпионов

«Барселона» на своём официальном сайте огласила заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

В списке оказался полузащитник Усман Дембеле. При этом отмечается, что, несмотря на попадание в заявку, окончательное решение об участии француза ещё не принято. Игрок может пропустить матч из-за состояния здоровья.

Полная заявка «Барселоны»:

вратари – Марк-Андре тер Штеген, Игнасио Пенья;

защитники – Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Самуэль Юмтити;

полузащитники – Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Усман Дембеле, Малком, Кевин-Принс Боатенг, Серхи Роберто, Артуро Видаль, Карлос Аленья;

нападающие – Луис Суарес, Лионель Месси.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и начнётся в 22:00 мск. Ответная встреча пройдёт 16 апреля.

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