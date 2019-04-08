Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Головин: если бы кинул пиццу в Слуцкого — завершил бы карьеру

Головин: если бы кинул пиццу в Слуцкого — завершил бы карьеру
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметил, что не стал бы повторять поступок одноклубника Сеска Фабрегаса. Напомним, в 2004 году Фабрегас бросил пиццу в сторону тогдашнего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона и попал ему в лицо.

«Фабрегас — один из самых спокойных и добрых игроков в „Монако“. Когда прочитал, не поверил, что это мог сделать он. Если бы я кинул пиццу в Слуцкого, то завершил бы карьеру», — сказал Головин в интервью Евгению Савину, опубликованном на канале «КраСава» в YouTube.

Инцидент произошёл в октябре 2004 года после матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (2:0). После игры в подтрибунном помещении между игроками команд возникла стычка, в результате которой Фергюсону попали в лицо пиццей. Позже Фабрегас признался, что бросок совершил он.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент