Бускетс: всегда хотел сыграть на «Олд Траффорд»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионов.



«Всегда хотел сыграть на «Олд Траффорд». Философия этого «МЮ» отличается от нашей. Игра манкунианцев основывается на физических кондициях и строится через контратаки.

В 2011 году Алекс Фергюсон и некоторые игроки «Юнайтед» после матча восхищались нашей игрой, говорили, что никогда не видели такой команды и что мы заслужили победу. Этот матч будут помнить как финал, в котором одна из команд была гораздо сильнее соперника. Мне кажется, «Манчестер Юнайтед» не был готов к тому, что мы ему предложим. Они никогда не играли с таким соперником», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.