Икарди может продолжить карьеру в «Атлетико»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может продолжить карьеру в Испании. Как сообщает AS, в услугах аргентинского футболиста заинтересован «Атлетико», состав которого могут покинуть сразу два форварда — Антуан Гризманн или Диего Коста.

Отмечается, что конкуренцию «Атлетико» в борьбе за 25-летнего игрока может составить «Реал». Ранее в СМИ сообщалось, что «Атлетико» может потерять Гризманна, который хочет перейти в «Барселону», а также Косту, имеющего варианты продолжения карьеры в Китае.

Икарди долгое время не играл, когда «Интер» лишил его капитанской повязки. Сообщалось, что действия нерадзурри связаны с действиями агента и супруги форварда Ванды Нары, которая критиковала руководство клуба во время переговоров о новом контракте. Позднее Икарди заявил, что испытывает проблемы с коленом и из-за этого не может играть.