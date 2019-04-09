Гендиректор «Химок»: Шалимов ушёл сам, я не собирался его увольнять

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал уход Игоря Шалимова с поста главного тренера команды.

«Шалимов сам ушёл. Сегодня пришёл и написал заявление по собственному желанию. Пытался ли я его переубедить? Мы с ним долго общались, пришли к такому решению. Как объяснил? Да никак, просто сказал, что хочет уйти. Ничего не предвещало. Связано с результатами, но я не собирался его увольнять. Что касается нового тренера, то ведутся переговоры, сегодня команду тренировал Ульянов. Завтра могут быть новости по новому тренеру. Тарханов? Пока не комментирую», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 30 туров «Химки», набрав 36 очков, занимают 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.