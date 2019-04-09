«Аугсбург» уволил главного тренера и его помощника Леманна

Мануэль Баум отправлен в отставку с поста главного тренера «Аугсбурга», сообщается на официальном сайте немецкой команды.



Вместе с Баумом «Аусбург» покинул его помощник, известный в прошлом немецкий голкипер Йенс Леманн. Также пост технического директора клуба покинул Штефан Шварц. Исполняющим обязанности главного тренера «Аусбурга» назначен Мартин Шмидт.



Напомним, Баум возглавлял «Аугсбург» с декабря 2016 года. Леманн присоединился к тренерскому штабу немецкой команды в январе 2019 года. Ранее он работал в тренерском штабе Арсена Венгера в «Арсенале».



Леманн в бытность футболистом выступал за «Шальке-04», «Милан», дортмундскую «Боруссию», «Арсенал» и «Штутгарт». За сборную Германии сыграл 61 матч. Становился чемпионом Италии, Германии и Англии.

Леманн вошёл в тренерский штаб «Аугсбурга»