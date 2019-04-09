Речь Слуцкого, переделанная под рэп-композицию, стала вирусной в «Твиттере»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в яркой форме раскритиковал работу судьи Сердара Гёзюбююка, который обслуживал матч между его командой и ПСВ (3:3) в 29-м туре чемпионата Нидерландов.

Пламенную речь российского специалиста наложили на бит, и из неё получилась рэп-композиция.

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Напомним, что недовольство Слуцкого вызвал первый из двух пенальти, которые были назначены в ворота «Витесса» в матче с ПСВ. Тренер выразил мнение, что арбитр должен был использовать систему видеоповторов (VAR) в этом эпизоде. После матча Слуцкий заявил, что Гёзюбююк отказался разговаривать с ним и объяснить причину своего решения. В итоге россиянин предположил, что голландский рефери, возможно, не любит толстых или лысых людей.