Роналду включён в заявку «Ювентуса» на матч с «Аяксом», Кьеллини — нет

Стала известна заявка туринского «Ювентуса» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом», который состоится завтра, 10 апреля. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

В заявку включён португальский нападающий «Юве» Криштиану Роналду, который пропустил несколько матчей из-за травмы, но недавно вернулся в строй. При этом матч пропустит защитник Джорджо Кьеллини, выбывший из строя из-за травмы.

Заявка «Ювентуса» на матч с «Аяксом» выглядит так:

вратари: Щенсны, Перин, Пинсольо

защитники: Де Шильо, Алекс Сандро, Барцальи, Бонуччи, Канселу, Ругани, Спинаццола

полузащитники: Пьянич, Хедира, Матюиди, Бентанкур

нападающие: Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Манджукич, Кин, Бернардески, Кавилья.