«Рома» поборется с «ПСЖ» за хавбека «Спартака» Фернандо

«Рома» и «ПСЖ» проявляют интерес к бразильскому полузащитнику московского «Спартака» Лукасу Фернандо. Об этом сообщает Globo Esporte.

По данным источника, итальянский и французский клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Официальных предложений о покупке игрока пока не было, но «Рома» и «ПСЖ» уже интересовались возможностью его трансфера.

Ранее сообщалось, что «Спартак» оценивает Фернандо в € 20 млн. Зимой бразилец мог перебраться в Китай, но клубы не пришли к согласию по его трансферу.

27-летний Фернандо перешёл в «Спартак» летом 2016 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 12,5 млн. Этот трансфер стал рекордным в истории красно-белых. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 13 матчах чемпионата России, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.