Нападающий «Зенита» Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда по делу о двух драках в центре Москвы. Напомним, суд объявил перерыв в слушаниях по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Заседание возобновится завтра, 10 апреля.



«Пресса! Напишите, что произошло, а не о том, кто как выглядел. Что свидетели говорили. Спасибо!» — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.



Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

«Не помню, целовалась ли с Кокориным, но вообще мужчины меня не волнуют» 10 огненных цитат с судебного заседания по делу Кокорина и Мамаева.