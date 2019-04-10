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Ван Дейк — о матче с «Порту»: «Ливерпуль» может опираться на этот результат

Ван Дейк — о матче с «Порту»: «Ливерпуль» может опираться на этот результат
Футбол / Лига чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0).

«Мы смогли оставить свои ворота в неприкосновенности и забили два гола. Мы можем опираться на этот результат. Марега — сильный и жёсткий игрок, было тяжело ему противостоять. Каждый нападающий, против которого я сейчас играю, довольно хорош, но я наслаждаюсь этими столкновениями. Мы насладились матчем, теперь всё наше внимание сосредоточено на встрече с „Челси“, — приводит слова ван Дейка BT Sport.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» состоится 17 апреля на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в 1/8 финала турнира «Ливерпуль» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Порту» выбил из соревнований «Рому».

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