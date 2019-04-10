Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-арбитр АПЛ: Салах должен был быть наказан красной карточкой

Экс-арбитр АПЛ: Салах должен был быть наказан красной карточкой
Футбол / Лига чемпионов

Бывший арбитр Английской Премьер-лиги Фил Дауд рассказал, что, по его мнению, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах должен был быть удален во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0).

На 85-й минуте египтянин в штрафной «Порту» выставил прямую ногу против защитника «драконов» Данилу. Испанец Антонио Матеу Лаос никак не отреагировал на этот эпизод и не стал обращаться к VAR.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

«У меня сложилось впечатление, что этот момент смотрят по VAR, но потом было принято решение без его использования. Я пересмотрел этот эпизод три или четыре раза. Моё мнение следующее: действия Салах угрожали здоровью Данилу и должны были быть наказаны красной карточкой», — цитирует Дауда BT Sport.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент