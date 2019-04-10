Марез: ничего катастрофического не случилось

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился мнением о первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хоспур». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «шпор» и закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.



«Ничего ещё не потеряно, ведь это часть футбола. Думаю, обе команды не показали на поле всё, что могут. Во втором тайме мы были лучше, но гол забила другая команда. Это не поменяет наш подход к ответному матчу. Ничего катастрофического не случилось, мы будем играть как обычно. Сделаем всё, чтобы добиться нужного результата», — приводит слова Мареза RMC.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 22:00 мск.