Фердинанд: судьи VAR не смыслят в футболе, пенальти в пользу «Ман Сити» не было

Бывший футболист сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд поделился мыслями о решении арбитра Бьорна Куйперса назначить пенальти в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Манчестер Сити» (1:0).



На 13-й минуте гости получили право на пенальти после того, как мяч попал в руку защитнику «шпор» Дэнни Роузу. При принятии решения Куйперс воспользовался помощью видеоассистентов, а затем сам посмотрел повтор. От гола хозяев спас вратарь Уго Льорис, отразивший удар нападающего Серхио Агуэро.



«В кабине для видеоассистентов арбитра должны нахоходиться люди, которые играли в футбол. Эти люди ничего не понимают в футболе. Люди, принимающие такие решения, обязаны хорошо разбираться в вопросе. Для меня в этом моменте всё очевидно – пенальти не было», — цитирует Фердинанда Mirror со ссылкой на BT Sport.

Фото доступно в «твиттере» FOX Sports Football.