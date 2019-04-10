Слуцкий прокомментировал свою дисквалификацию на один матч за критику судьи

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, который дисквалифицирован на одну встречу чемпионата Нидерландов, а также ещё один матч условно, прокомментировал это решение.

«Достаточно много было сказано о ситуации в последние дни. Я думаю, самое главное, чтобы команда как можно лучше подготовилась к финальной стадии соревнований. Теперь мы сосредоточимся на этом», — цитирует российского специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, Слуцкий остался недоволен работой рефери на матче 29-го тура чемпионата Нидерландов между его командой и ПСВ (3:3). В этой встрече Гёзюбююк назначил в ворота «Витесса» два пенальти. Слуцкий требовал от арбитра объяснений, почему тот не использовал VAR при первом пенальти, но не получил ответа. После матча российский специалист предположил, что Гёзюбююк не любит толстых или лысых людей.