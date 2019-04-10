«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: онлайн-трансляция начнётся 10 апреля в 22:00

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



На стадии 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» победил «Пари Сен-Жермен». В первом матче на своём поле «красные дьяволы» уступили сопернику со счётом 0:2, однако в ответной встрече на выезде совершили камбэк, победив 3:1 и забив решающий гол с пенальти уже в компенсированное время.



«Барселона» в свою очередь на предыдущей стадии оказалась сильнее «Лиона». В первой встрече, которая прошла во Франции, сине-гранатовые сыграли со счётом 0:0, а на своём поле одержали уверенную победу – 5:1.

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