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Кокорин: обиделась ли жена, узнав про Бобкову? Думаете, все узнали вчера?

Фото: РИА Новости
Кокорин: обиделась ли жена, узнав про Бобкову? Думаете, все узнали вчера?
Футбол / РПЛ

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал показания свидетеля инцидентов с участием футболиста, рассказавшего про его отдых в компании девушек, передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин

«Не обиделась ли Валитова, когда узнала про Бобкову?» — спросил футболиста журналист.

«А что узнала? Бобкова всё сказала. И то, что она лесбиянка. Или вы думаете, это все узнали вчера? Это только вы узнали спустя полгода. Вы занимаетесь тем, что пишете, кто в чём пришёл и кто как выглядит. Лучше б вы писали, что здесь происходит», — ответил Кокорин.

Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

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