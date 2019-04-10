Гинер: Роналду — не лучший в мире. «Ювентусу» до «Реала» нужно ещё лет 200 расти

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о переходе нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» летом прошлого года.



«Роналду — не лучший в мире. Не переходит лучший в мире из «Реала» в «Ювентус». Не пересаживается человек – не в обиду нашей «Ладе» – с «Мерседеса» на «Ладу» и не говорит: я же лучший в мире, я на «Ладе». «Ювентус» – это «Ювентус», «Реал» – это «Реал», притом что я с большим уважением отношусь к семье Аньелли.



«Ювентус» сделает команду, которая будет не хуже, чем «Реал»? Не будет. Она может обыграть «Реал» в какой-то игре, но лучше не будет. Это как в «Формуле-1», мы смотрим на количество побед у «Мерседеса» или «Феррари» – их всегда много, а у «Ред Булл», к примеру, две. Если вы вспомните, сколько раз «Реал» выиграл Лигу чемпионов, вы поймёте, что «Ювентусу» нужно ещё лет 200 расти», — цитирует Гинера Automobili.ru.

Роналду включён в заявку «Ювентуса» на матч с «Аяксом», Кьеллини — нет