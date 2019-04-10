Прудников не смог забить, пробивая дважды с метра по воротам

Российский форвард «Алашкерта» Александр Прудников в матче 26-го тура чемпионата Армении против «Бананца» не смог отличиться забитым мячом, дважды пробивая по воротам соперника с метра.

Неудачными действиями 30-летний нападающий отметился на 22-й минуте поединка, когда счёт в игре ещё не был открыт. Он дважды пробивал по воротам хозяев, находясь в метре от них. Однако в первом случае мяч после удара россиянина попал в перекладину, а во втором — он пробил выше рамки.

В итоге команда российского нападающего проиграла со счётом 0:2. Победа позволила «Бананцу» подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата Армении с 41 очком в активе. «Алашкерт», набрав 40 баллов, опустился на вторую строчку.