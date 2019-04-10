Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: помню, как играл с Пике. То ли я слишком молод, то ли Пике слишком стар

Сульшер: помню, как играл с Пике. То ли я слишком молод, то ли Пике слишком стар
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от встречи с бывшим одноклубником и защитником «Барселоны» Жераром Пике в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Помню, как играл с Пике в одной команде. Мы играли с ним в финале резервных команд на стадионе „Олд Траффорд“. Тогда я забил, Жерар тоже. Обыграли „Тоттенхэм“ тогда со счётом 2:0. В том матче выступал и мой нынешний ассистент, Киран МакКенна. Не знаю, о чём это говорит. То ли я слишком молод, то ли Пике слишком стар», — приводит слова Сульшера The Sun.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент