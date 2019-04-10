Погба, Рашфорд, Коутиньо — в составе на матч «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»

Главные тренеры «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» Уле-Гуннар Сульшер и Эрнесто Вальверде определились со стартовыми составами команд на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдет на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделёф, Смоллинг, Шоу, Далот, Фред, Погба, Мактоминай, Рашфорд, Лукаку.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Месси, Коутиньо, Суарес.

Ответный матч команды сыграют 16 апреля на «Камп Ноу». В 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «ПСЖ» (1:2 и 3:1), а «Барселона» прошла «Лион» (0:0 и 5:1). В полуфинале турнира победитель этой пары сыграет против сильнейшей команды в противостоянии «Ливерпуль» — «Порту».