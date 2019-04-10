«Реал» контактирует с Рабьо

«Реал» вышел на контакт с окружением полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, сообщает RMC Sport.

По информации источника, «сливочные» весьма плодотворно общаются с представителями 24-летнего хавбека парижан. Информацией по переговорам владеет также главный тренер «Королевского клуба» Зинедин Зидан. Однако пока конкретных предложений французскому игроку «Реал» не делал.

В нынешнем сезоне в составе «ПСЖ» Рабьо сыграл 22 матча, отметился двумя результативными ударами и двумя голевыми передачами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до ближайшего лета. Ранее он отказался подписывать новое соглашение с клубом. Позже футболист был отстранён от тренировок и игр первой команды. Новых оборотов конфликт Рабьо с клубом набрал после того, как хавбек после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов отправился отдыхать в ночной клуб.