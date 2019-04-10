Пеле будет сделана операция

Король футбола Пеле после своего визита во Францию вернулся в Бразилию, сообщает RMC Sport.

По информации источника, по возвращении на родину трёхкратный чемпион мира был госпитализирован в одну из клиник Сан-Паулу, где было проведено медицинское обследование. Оно подтвердило наличие инфекции мочевыводящих путей у бывшего футболиста. В ближайшее время ему будет сделана операция. В целом состояние бразильца оценивается как хорошее.

Напомним, что проблемы со здоровьем у Пеле были выявлены на прошлой неделе во время его визита во Францию, где он встретился с форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Вечером 2 апреля он в срочном порядке был госпитализирован из отеля, где остановился, в одну из клиник Парижа.