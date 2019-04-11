Бускетс — о повреждении Месси: было много крови, но не думаю, что у него перелом

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о повреждении капитана своей команды Лионеля Месси, которое он получил в результате столкновения с защитником «Манчестер Юнайтед» Крисом Смоллингом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоялся на «Олд Траффорд».

«Не думаю, что он получил перелом. Но действительно, удар оказался сильным. У него видна гематома. Было много крови. Не знаю, была это трещина или нет. К тому же, над глазом у него рассечение. Играть при таком повреждении неудобно, оно раздражает. Но Лео показал своё истинное лицо, оставшись на поле. Как всегда, он был одним из лучших», — приводит слова Бускетса El Mundo Deportivo.

В четверг, 11 апреля, Месси пройдёт медицинское обследование.