СМИ: Диего Коста получил дисквалификацию на восемь матчей

Нападающий «Атлетико» Диего Коста пропустит остаток сезона, сообщает COPE. По информации издания, форвард получил восьмиматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в субботнем матче 32-го тура Примеры против «Барселоны» (0:2).

В середине первого тайма матча Коста был удалён за оскорбление судьи. В своём рапорте Мансано указал, что футболист использовал уничижительные высказывания в адрес его матери. Сам игрок отрицал, что оскорблял арбитра. Его вина полностью доказана, так как выкрики были слышны через микрофон судьи, что позволило их зафиксировать.

Ранее появилась информация, что руководство «матрасников» рассматривает вариант с продажей футболиста в летнее трансферное окно. В клубе недовольны как поведением форварда, так и его игровыми показателями.