Экс-игрок «МЮ» Даблин: «Барселона» преподала нам урок

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин прокомментировал поражение манкунианцев в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1).

«На стадионе было 75-76 тыс. наших фанатов, но я слышал только болельщиков гостей. На поле не было игроков „МЮ“, которые не заслужили поражения.

«Барселона» легко контролировала мяч. «Манчестер Юнайтед» подолгу не мог отобрать его. «Барселона» преподала нам урок, показав, как играть в пас и двигаться.

«Манчестер Юнайтед» вошёл в игру через 25 минут после начала матча, но этого было недостаточно", — приводит слова Даблина BBC.

Напомним, что единственный гол был забит на 12-й минуте. Форвард «Барселоны» Луис Суарес пробил по воротам, мяч задел защитника «МЮ» Люка Шоу и влетел в ворота.

Ответный матч «Барселона» — «МЮ» состоится 16 апреля.