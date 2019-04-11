Смоллинг: Манчестер Юнайтед» не дал «Барселоне» делом проявить себя

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг прокомментировал поражение от «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1).

«Выполнили план на матч, пусть и не получилось забить. Знали, что нужно действовать в интенсивном темпе, потому что «Барселона» не сталкивается с такими высокими скоростями каждую неделю. В первом тайме был отрезок, когда прижали соперника к воротам. Затем излишне нервничали, но всё равно создавали моменты. «Манчестер Юнайтед» не дал «Барселоне» делом проявить себя, особенно в первом тайме, хоть тогда и забили», — цитирует защитника официальный сайт УЕФА.

Единственный гол в игре был забит на 12-й минуте — автоголом отметился защитник «красных дьяволов» Люк Шоу. Мяч после удара головой Луиса Суареса летел вдоль линии ворот хозяев, однако попал в грудь 23-му номеру манкунианского клуба и влетел в ворота.