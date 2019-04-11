Гончаренко: за второй тайм «Спартак» ничего не создал у ворот ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что стало залогом успеха в выездном матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась победой «армейского» клуба со счётом 2:0.

«Каждый матч — отдельная история. Эти две игры совсем не похожи друг на друга. «Уфа» почти весь матч не подходила к нашим воротам, поэтому принять итоговый результат было непросто. В любом случае против «Спартака» мы были полностью сконцентрированы до финального свистка. За второй тайм соперники ничего не создали. Можно вспомнить разве что эпизод с выходом Зе Луиша, когда Игорь Акинфеев очень легко всё прочитал и без труда забрал мяч», — цитирует Гончаренко официальный сайт столичной команды.