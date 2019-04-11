Мамаев — после сообщения о минировании: нас здесь оставьте

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев иронично отреагировал на срочную эвакуацию людей из здания Пресненского суда Москвы. Причина — сообщения о минировании здания суда.

«Нас здесь оставьте», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.



Сегодня в суде давал свои показания Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который рассказывал о нападении со стороны футболистов.