Дюков: не выбрали «ВТБ Арену» для финала Кубка по просьбе фанатов «Динамо»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что «ВТБ Арена» рассматривалась в качестве места проведения финального матча Кубка России—2019, но эта идея была отвергнута по просьбе болельщиков «Динамо».

«Если говорить о „ВТБ Арене“, то в принципе мы были готовы удовлетворить их заявку, но вы знаете, что мнение болельщиков «Динамо» заключалось в том, чтобы первый матч на этой арене провело само «Динамо». А после открытия на этой арене можно провести и другие игры. В данном случае мы исходили из пожеланий болельщиков и клубов, поэтому не стали проводить матч финала Кубка России на стадионе «Динамо». „ВТБ Арена“ теперь примет либо игру на Суперкубок России в июле, либо какой-то из матчей национальной сборной», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.