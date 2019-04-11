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В здании Пресненского суда взрывчатки не обнаружено

В здании Пресненского суда взрывчатки не обнаружено
Футбол / РПЛ

Сотрудники полиции с собаками не обнаружили никаких признаков взрывчатки в здании Пресненского суда Москвы, где в данный момент проходит процесс над полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, нападающим «Зенита» Александром Кокориным, его братом Кириллом, а также их другом Александром Протасовицким.

Таким образом, в ближайшее время рассмотрение дела должно продолжится.

Мамаев, Кокорины, а также Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. В ходе инцидентов пострадали три человека. Изначально арест компании был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды продлевал его.

Сегодня показания в суде даёт пострадавший Виталий Соловчук.

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