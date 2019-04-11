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Мамаев, Кокорины и Протасовицкий возвращены в здание суда

Мамаев, Кокорины и Протасовицкий возвращены в здание суда
Футбол / РПЛ

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друга Александра Протасовицкого вернули в здание Пресненского суда, откуда они ранее были эвакуированы из-за угрозы взрыва.

Сотрудники полиции с собаками проверили всё здание, но никаких признаков взрывчатки обнаружено не было. Таким образом, в ближайшее время рассмотрение дела продолжится.

Напомним, что Кокорины, Мамаев и Протасовицкий обвиняются в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября 2018 года. В тот день обвиняемые поучаствовали в двух драках, в результате которых пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

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