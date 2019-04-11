«Ливерпуль» ведет переговоры с Nike о крупнейшем контракте в истории АПЛ

Новым техническим спонсором «Ливерпуля» может стать американская компания Nike, сообщает ESPN.

По сведениям источника, стороны ведут переговоры о сотрудничестве. Потенциальная сделка оценивается в сумму, которая превосходит стоимость 10-летнего соглашения в € 870 млн между «Манчестер Юнайтед» и аdidas. Она может стать крупнейшей в истории английской Премьер-лиги.

На сегодняшний день «Ливерпуль» имеет действующий контракт с компанией New Balance стоимостью € 52 млн в год, рассчитанный до конца сезона-2019/20. Соглашение предусматривает возможность его продления на улучшенных для клуба условиях с учётом потенциальных предложений от конкурентов.

До контактов с Nike мерсисайдский клуб обсуждал возможные условия сотрудничества с аdidas и Puma.