«Славия» — «Челси»: Азар, Игуаин и Канте остались в запасе лондонцев

Тренерские штабы пражской «Славии» и лондонского «Челси» определились с составами на первый матч 1/4 финала Лиги Европы.

«Славия»: Коларж, Цоуфаль, Борил, Краль, Дели, Нгаду-Нгаджуй, Масопуст, Траоре, Шевчик, Стох, Олайинка

Запасные: Коварж, Кудела, Фрыдрых, Змрхаль, Гушбауэр, ван Бурен, Шкода

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Жоржиньо, Баркли, Ковачич, Жиру, Педро, Виллиан

Запасные: Кабальеро, Дзаппакоста, Луис, Канте, Лофтус-Чик, Игуаин, Азар

Матч «Славия» — «Челси» состоится сегодня, 11 апреля, в Праге на стадионе «Эден», начало — в 22:00 мск. Ответную встречу команды проведут в Лондоне на арене «Стэмфорд Бридж» 18 апреля.

Турнирную сетку плей-офф Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».