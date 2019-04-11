Кейн получил серьёзную травму боковой связки левой лодыжки, Алли — перелом руки

«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте опубликовал информацию по травмам двух своих игроков — полузащитника Деле Алли и форварда Гарри Кейна.

«Проведя оценку состояния Гарри Кейна в течение последних двух дней, клуб может подтвердить, что в победном матче с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов футболист получил серьёзную травму боковой связки левой лодыжки. Медицинский штаб продолжит следить за состоянием здоровья игрока и даст оценку срокам его восстановления в течение ближайшей недели.

Кроме того, клуб может подтвердить, что во время вторничного матча Деле Алли сломал левую руку. В ближайшее время будет дана оценка состояния полузащитника сборной Англии, чтобы определить его готовность к участию в матче с «Хаддерсфилд Таун» в ближайший уик-энд», — говорится в заявлении клуба.