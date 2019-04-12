Испанский политик назвал Зозулю неонацистом и расистом

Испанский политик левых взглядов и лидер коалиции «Объединённый Педмос» Пабло Иглесиас раскритиковал украинского форварда «Альбасете» Романа Зозулю, вспомнив его несостоявшийся переход в «Райо Вальекано» из-за протеста фанатов.

«Было бы приемлемым для Германии нанять игрока, который сделал нацистский салют или носит татуировку в виде свастики? В случае Зозули мы не говорим о футболисте с каким-то идеологическими взглядами, которых он придерживаться и защищать. Мы говорим о неонацисте, о расизме. Это наносит большой вред футболу. Вот почему я считаю, что фанаты «Райо» показали пример демократической верности», — цитирует Иглесиаса Marca.

В 28 матчах Сегунды на счету украинского форварда восемь голов и результативная передача при шести жёлтых и двух красных карточках. Команда Зозули занимает третье место в турнирной таблице, отставая от зоны прямого повышения на один балл.