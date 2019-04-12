Павелко: ФФУ готова предоставить любую помощь Зозуле, если он пойдёт в суд

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко выступил в защиту форварда «Альбасете» Романа Зозули, который был назван неонацистом испанским депутатом Пабло Иглесиасом.

«Крайне возмущён, что патриот и искренне любящий Украину Роман Зозуля вновь стал мишенью для нападок со стороны левых радикалов Испании. Как и два года назад, поклонники запрещённой в нашей стране коммунистической идеологии обвиняют Романа в том, что он, якобы, является неонацистом и расистом.

Тем, кто знает Зозулю, а я лично знаком с ним уже очень давно, очевидно, что более абсурдной претензии в адрес одного из самых харизматичных украинских игроков и быть не может. Как и все представители футбольной семьи Украины, я искренне благодарен руководству клуба «Альбасете», за который выступает Роман, и испанским СМИ, выступивших в его защиту.

ФФУ готова предоставить Зозуле любую, в том числе юридическую помощь, если Роман примет решение защищать свою честь и репутацию в суде.

Также в УЕФА и испанскую футбольную федерацию будет направлено обращение с просьбой дать оценку выпадам политиков-популистов в адрес украинского футболиста. Уверен, все поклонники украинского футбола поддержат меня в том, что патриот Украины Роман Зозуля не должен страдать из-за своей гражданской позиции!

Тем более, что активная гражданская и социальная позиция Романа – это повод для национальной гордости всех, кто любит нашу прекрасную страну!», – написал Павелко на своей странице в Facebook.